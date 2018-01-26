Финляндия призвала Евросоюз отменить летнее время

Финляндия просит Евросоюз отказаться от летнего времени - северную страну, где зимой мало солнца, текущее положение дел не устраивает.

«Правительство Финляндии решило предложить отменить летнее время. Наша цель – отказаться от единообразного перевода стрелок в рамках ЕС. Государствам-членам нужно договориться, переходить ли постоянно на зимнее или на летнее время», – заявила министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер, передает Reuters.

Политики утверждают, что перевод стрелок на час в марте и октябре нарушает сон и работу и в перспективе может вызвать проблемы со здоровьем.

Представитель Еврокомиссии Энрико Бривио не смог ответить, насколько быстро ЕС сможет отреагировать на просьбу Финляндии: «Это сложный вопрос. Сейчас комиссия изучает вопрос о летнем времени на основе всех имеющихся обстоятельств», – сказал Бривио.

В октябре 2017 года сообщалось, что ЕС задумался об отмене перехода на летнее время.

В России в последний раз стрелки часов переводили в 2014 году. Москва переместилась из четвертой временной зоны в третью (плюс три часа к Гринвичу). Однако некоторые регионы в 2016 году добились права одномоментно перевести время на час вперед.