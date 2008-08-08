Лимонов объяснил Дудю оскорбления в адрес Познера

Публицист Эдуард Лимонов стал новым гостем блогера Юрия Дудя; он объяснил, почему назвал журналиста Владимира Познера «толстым, жирным стукачом».

«Он назвал меня фашистом. Должен был же я как-то отвечать», – объяснил свой выпад в адрес Познера Лимонов. Ролик опубликован на YouTube, но по закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может его опубликовать из-за нецензурной лексики.

Публицист ответил, что вокруг него «кипящий бульон», поэтому он обязан реагировать:

«Это как «сам дурак» на кухне. Он умный человек, я – умный человек, и мы забыли об этом немедленно», – подчеркнул Лимонов.

Он назвал Познера хитрым «выживателем», тем, кто постоянно выходит сухим из воды.

Юрий Дудь вспомнил случай, когда Владимир Познер приглашал публициста к себе на шоу, но выпуск так и не вышел в эфир. Лимонов опроверг информацию Дудя о причинах отмены эфира: блогер посчитал, что всему виной имя Навального, которое несколько раз упоминалось во время съемок. Публицист опроверг это предположение.

Ранее Лимонов сообщил, что записанный с его участием выпуск программы «Познер» не показывают уже несколько недель. Владимир Познер отметил, что программа с участием Лимонова должна была выйти в эфир Первого канала в понедельник, 18 июня, однако в последний момент ее решили не показывать. В пресс-службе Первого канала заявили, что отмена выпуска передачи связана с ЧМ-2018.