Первый канал объяснил снятие с эфира программы Познера с Лимоновым

В связи с трансляцией матчей чемпионата мира по футболу сетка вещания претерпела значительные изменения, заявили в пресс-службе Первого канала, комментируя сообщение о снятии с эфира выпуска программы Владимира Познера с интервью с публицистом Эдуардом Лимоновым.

«Сериалы сместились с 21.30 на 23.00, ночные проекты таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», – передает ТАСС сообщение Первого канала.

«Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами», – заверил телеканал.

Ранее в четверг Лимонов сообщил, что записанный с его участием выпуск программы «Познер» не показывают уже несколько недель. Владимир Познер сообщил, что программа с участием Лимонова должна была выйти в эфир Первого канала в понедельник, 18 июня, однако в последний момент ее решили не показывать.