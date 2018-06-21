Первый канал объяснил снятие с эфира программы Познера с Лимоновым

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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          Первый канал объяснил снятие с эфира программы Познера с Лимоновым

          21 июня 2018, 18:53

          Текст: Ольга Никитина

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          В связи с трансляцией матчей чемпионата мира по футболу сетка вещания претерпела значительные изменения, заявили в пресс-службе Первого канала, комментируя сообщение о снятии с эфира выпуска программы Владимира Познера с интервью с публицистом Эдуардом Лимоновым.

          «Сериалы сместились с 21.30 на 23.00, ночные проекты таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», – передает ТАСС сообщение Первого канала.

          «Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами», – заверил телеканал.

          Ранее в четверг Лимонов сообщил, что записанный с его участием выпуск программы «Познер» не показывают уже несколько недель. Владимир Познер сообщил, что программа с участием Лимонова должна была выйти в эфир Первого канала в понедельник, 18 июня, однако в последний момент ее решили не показывать.


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