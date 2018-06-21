Первый канал снял с эфира интервью Познера с Лимоновым

Программу «Познер» с публицистом Эдуардом Лимоновым, которая должна была выйти в эфир Первого канала в понедельник, 18 июня, в последний момент решили не показывать, сообщил телеведущий Владимир Познер.

«Второй месяц пошел, как у меня взял интервью Познер. Уж полночь близится, а Германа все нет», – написал Лимонов в своем LiveJournal. «Может вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?» – добавил он.

Познер подтвердил Znak.com, что программу сняли с эфира в последний момент. Он пояснил, что интервью с Лимоновым выходило не в прямой эфир, а было записано «на будущее». «Не получился прямой эфир. Но не по политическим моментам, просто были обстоятельства, так сложилось», – сказал телеведущий.

Он отметил, что планировал поставить запись интервью с Лимоновым на 4 июня, но его попросили перед этим выпустить другую программу. «И я был абсолютно убежден, что Лимонов выйдет 18 июня, и он был объявлен», – сказал Познер, добавив, что не может раскрыть причину того, почему выпуск программы с Лимоновым не выходит на Первом канале.

«Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно. Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше», – добавил Познер, выразив надежду на то, что когда-нибудь программа все-таки выйдет.

Ранее в четверг писатель Захар Прилепин опубликовал ответ Эдуарда Лимонова Вахтангу Кикабидзе, который рассказал о ненависти к гербу Советского Союза.