В ЛНР опровергли захват украинскими силовиками села Желобок

Народная милиция ЛНР опровергла сведения украинских СМИ о том, что ВСУ якобы заняли населенный пункт Желобок на линии соприкосновения в Донбассе.

«Вчера ряд украинских СМИ распространил бездоказательную информацию о якобы занятии подразделениями ВСУ населенного пункта Желобок. Я с полной ответственностью заявляю: подразделения народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях», – цитирует официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко РИА «Новости».

По его словам, разведданные ополчения указывают на то, что за минувшие сутки подразделения ВСУ не поменяли мест дислокации в этом районе, ситуация «имеет тенденцию к стабилизации».

Речь идет о событиях 23 августа, тогда Марочко рассказал, что украинские силовики пытались занять село Желобок, однако понесли потери. Киев признал потери в районе это населенного пункта.