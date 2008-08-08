Ракетный эсминец США покинул Черное море

Американский ракетный эсминец «Карни» покинул акваторию Черного моря, сообщил шестой флот ВМС США.

Как сообщили в пресс-службе флота, корабль покинул Черное море после «операций по обеспечению безопасности на море и взаимодействия с союзниками и партнерами», передает ТАСС.

Корабль оснащен системой ПРО «Иджис» и ракетами «Томагавк».

Напомним, эсминец вошел в Черное море 13 августа.