США объявили национальную зависимость от космоса

Директор НАСА Джим Брайденстайн объяснил, почему создание космических сил США необходимо для защиты американских банков и энергосетей.

Он заявил, что для энергосетей и банков США угроза потери GPS является «экзистенциальной», поэтому космические силы «как никогда необходимы», ведь без сигнала GPS «все будет парализовано». Так, синхронизирующий сигнал GPS нужен для каждой банковской операции, передает ТАСС со ссылкой на Washington Examiner.

Американцы «как нация» зависят «от космоса», сказал Брайденстайн, отметив, что противники назвали космос «ахиллесовой пятой Америки». По его словам, противники Вашингтона «наращивают потенциал с целью лишить» американскую сторону «доступа к космосу». Если им это удастся, то США будут «поставлены на колени», сказал глава НАСА.

Напомним, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что космические силы США «станут реальностью к 2020 году».