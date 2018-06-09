Меркель поставила условие возвращения России в G8

Присоединение России к Группе семи пока невозможно, так как для этого нужно добиться существенного прогресса в реализации Минских соглашений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G7.

«Мы обсудили тему участия России. На мой взгляд, нужен существенный прогресс в реализации «Минска», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что в этой связи «большая семерка» не считает возможным участие России в этом формате.

«Пока я не усматриваю возможности для непосредственного участия (России в G7)», – заключила Меркель.

Накануне президент США Донадьд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Позднее он заявил, что это будет хорошо для России, для США, для других участников группы и всего мира.

В Кремле в ответ на это заявление отметили, что Москва концентрируется на других форматах, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась назад в «большую восьмерку».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.