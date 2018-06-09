В заявлении перед встречей министров иностранных дел в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе российский МИД заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения – на это указывает обострение в регионе.

«События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять Минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Ведомство отмечает, что украинская сторона не предлагает Донбассу каких-либо политических гарантий. Кроме того, Киев всячески провоцирует напряженность на линии соприкосновения, при этом использует любую возможность «для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона».

МИД указал, что в Донбассе обстановка вновь начинает обостряться, в частности «сорвано объявленное в конце марта «пасхальное» перемирие».

«ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив этот процесс в Станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в н. п. Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника», – говорится в заявлении МИДа.

Также отмечается, что чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений. МИД указал на необходимость «добиваться полной реализации» соглашения о разведении сил и средств, а также восстановления статус-кво в Золотом и Петровском и разведения сторон в Станице Луганской.

В преддверии встречи глав МИД в «нормандском формате» в субботу телефонный разговор провели президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко.

Накануне Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе якобы не существует, а есть лишь нормандский формат.

В четверг в ходе прямой линии Путин, отвечая на вопрос о возможном наступлении Украины в Донбассе в связи с началом ЧМ-2018, заявил, что, если это случится, «это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом».