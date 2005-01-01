Порошенко: Минского формата переговоров нет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе якобы не существует, а есть лишь нормандский формат.

«Минского формата переговоров нет. И Кучма (полпред Киева на переговорах Контактной группы – прим. ВЗГЛЯД) никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат – нормандский», – сказал Порошенко, передает ТАСС.

Минский протокол – документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривавший прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Соглашение подписали представители ОБСЕ, России, Украины и республик Донбасса.

«Нормандский формат» – дипломатическая группа высокопоставленных представителей России, Германии, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений.

Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе.Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.