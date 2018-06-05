В Антарктиде решили провести гей-парад

ЛГБТ-сообщество крупнейшего поселения в Антарктиде Мак-Мердо запланировало проведение гей-парада в июне.

Информация о планируемом мероприятии размещена на сайте Lonely Planet.

Группа из десяти человек, проживающих в Мак-Мердо, исследовательском центре США неподалеку от ледника Росса, сделала фото с радужным флагом еще в апреле, так как в июне – месяце прайдов в Соединенных Штатах – в Антарктиде наступит Полярная ночь, передает «Интерфакс».

В летние месяцы на станции работают до 900 человек, однако на зиму осталось всего 133 человека, среди которых есть и представители секс-меньшинств.

Отмечается, что весной 2016 года представители некоммерческой правозащитной организации Planting Peace впервые прошли в Антарктиде с флагом ЛГБТ.