Центр Хруничева подготовил презентацию проекта многоразовой ракеты-носителя

Космический центр имени Хруничева через месяц покажет Роскосмосу свой проект многоразовой ракеты-носителя, сообщили в дирекции по коммуникациям предприятия.

«В настоящее время ГКНПЦ имени М.В. Хруничева выполняет научно-исследовательскую работу «Проектно-поисковые исследования по космическим ракетным комплексам с ракетами-носителями с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени. Результаты работы должны быть представлены заказчику – ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса – прим. ВЗГЛЯД) – уже в июле 2018 года», – передает РИА «Новости» сообщение представителя предприятия.

Напомним, в среду в НПО «Энергомаш» сообщили, что российские двигатели РД-181, предназначенные для первой ступени американской ракеты-носителя Antares, которая стартовала 21 мая 2018 года с космодрома в штате Вирджиния, подтвердили возможность их многоразового использования.

Ранее заместитель гендиректора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов заявил, что разработчики создали несколько вариантов многоразовой ракеты-носителя.