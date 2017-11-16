Китайские хакеры похитили американские разработки вооружений для подлодок

Хакеры, якобы действовавшие от лица китайского правительства, взломали компьютерную сеть компании – подрядчика Военно-морских сил (ВМС) США, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, полученные хакерами данные связаны с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет, предназначенных для использования после 2020 года на американских субмаринах, передает ТАСС.

Сейчас в США проводится расследование утечки. Не уточняется, о какой именно компании идет речь, однако указано, что организация работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт штата Род–Айленд.

WP пишет, что данные объемом свыше 614 гигабайт хранились у подрядчика на незащищенном сервере.

Напомним, консультанты Белого дома включили Россию и Китай в список ведущих государств-хакеров.

В прошлом году США заявляли, что российские кибершпионы якобы проникают в американскую оборонную промышленность и крадут информацию.