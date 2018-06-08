Порошенко выступил с угрозами Цукербергу

Президент Украины Петр Порошенко обещал «поработать» с основателем Facebook Марком Цукербергом, если у пользователей соцсети возникнут проблемы с конфиденциальностью.

«Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем», – заявил Порошенко на встрече со студентами в Киеве, передает РИА «Новости».

Также глава украинского государства напомнил, что на Украине заблокированы российские соцсети «Вконтакте» и «Однокласники».

В апреле Цукерберг извинился за то, что не придал достаточного внимания защите личных данных пользователей, что привело к утечке конфиденциальной информации. До этого сообщалось, что данные 87 млн аккаунтов пользователей, в основном из США, были ошибочно переданы сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирме Cambridge Analytica.