Стало известно о реконструкции американской тюрьмы в Гуантанамо

Спецтюрьма на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба) готовится к реконструкции и дальнейшей «работе» на десятки лет вперед, сообщил командир подразделения охраны тюрьмы полковник Стивена Габавикса.

В планы обновления входит строительство новой столовой для охранников со сроком службы сооружения не менее 20 лет, ремонт бараков с расчетом на 50 и более лет использования и сооружение современного тюремного блока, в котором заключенные смогут «в более благоприятных условиях» встретить старость, передает ТАСС со ссылкой на «Милитари таймс».

Реконструкция бараков запланирована на 2019 год, а финансирование возведения нового блока – Лагерь номер 8 – еще ожидает одобрения конгресса США.

Габавикс заявил, что нынешняя американская администрация не намерена закрывать тюрьму и даже не возражает против увеличения числа ее узников.

По этой причине Пентагон озаботился вопросами ее обновления с учетом того, что некоторым заключенным, придется провести в учреждении оставшиеся годы жизни.

Планы по реконструкции подтвердил руководитель аппарата сотрудников тюрьмы адмирал Джон Ринг, заявивший, что теперь он должен думать о замене некоторых строений, приходивших в негодность из-за отсутствия содержания по причине прежней неопределенности в отношении их будущего.

В настоящее время в Гуантанамо содержатся 40 заключенных. Это спецтюрьма, которая была создана республиканской администрацией президента Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Доставленные туда люди содержатся под стражей бессрочно, и, по некоторым данным, подвергаются пыткам для получения нужной американским спецслужбам информации.

В феврале Американский союз защиты гражданских свобод, являющийся одной из наиболее известных правозащитных организаций в Соединенных Штатах, подсчитал, что содержание 41 узника в спецтюрьме обходится налогоплательщикам в 445 млн долларов в год.

В январе 2018 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление его предшественника Барака Обамы о закрытии Гуантанамо.

При этом в мае из Гуантанамо был выпущен первый заключенный – его передали Саудовской Аравии.