Правозащитники заявили о масштабном несоблюдении прав человека в США

Международная правозащитной организация Human Rights Watch (HRW) подговтовила на обзорный доклад за 2017 год, в котором описала множество примеров несоблюдения прав человека в США.

Ситуация с соблюдением прав человека в США за первый год президентства Трампа изменилась к худшему как во внутренней, так и во внешней политике, сообщает ТАСС со ссылкой на обзорный доклад Human Rights Watch.

В документе содержится 643 страницы, он рассказывает о ситуации с правами человека в 90 странах мира. Доклад обвиняет Трампа в усилении давления на иммигрантов, продвижении антиисламистких идей, «презрении» к независимым СМИ, «заигрывании» с главами государств, где попираются права человека – например, с президентами Египта и Турции, а также премьером Малайзии.

По мнению правозащитников, внешняя политика США при Трампе допускает разночтения. Рекс Тиллерсон в апреле заявил об отсутствии свободы слова в Иране, умолчав о не менее вопиющих ограничениях в Саудовской Аравии. В то же время Трамп заявил о заключении с саудитами договора о поставке оружия на 110 млрд долларов.

Правозащитники напоминают и об инциденте в апреле, когда США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, а также о происшествии в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. По мнению HRW, там применяли химическое оружие, из-за чего погибли почти 100 человек. Отмечено, что атака США не была подкреплена четко сформулированной стратегией.

В докладе подробно разбираются недочеты уголовной системы США. К примеру, правозащитники считают, что американская полиция без разбора убивает такое число темнокожих жителей, превышающее их долю в общей численности населения страны. Сообщается, что вероятность гибели афроамериканца от рук полицейского в среднем в 2,5 раза выше, чем у белого. HRW отмечают, что в федеральных тюрьмах США содержатся рекордное в мире число заключенных – 2,3 млн человек.

В докладе рассказывается и о проблеме закрытой спецтюрьмы в Гуантанамо, созданной в 2002 году администрацией Джорджа Буша-младшего подозреваемых в причастности к терроризму. Правозащитники напоминают, что в тюрьме под стражей и без предъявления обвинений до сих пор находится 31 человек, и большинство из них находятся в Гуантанамо более 10 лет.

В HRW подчеркивают, что в течение 2017 года США занимались «крупномасштабным сбором разведывательной информации в условиях отсутствия постановлений суда, транспарентности и надзора». Штаты следили за иностранными гражданами, причем даже за теми, кто находился за пределами этой страны.

Напомним, в декабре комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн подал в отставку. Причиной его ухода стало то, что США и другие державы отступают от приверженности защиты прав человека.