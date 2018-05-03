Первый выпущенный при Трампе узник Гуантанамо вернулся домой

Выпущенный из американской тюрьмы Гуантанамо заключенный Ахмед бен Мухаммед ад-Дарби передан Саудовской Аравии.

Ад-Дарби вернулся на родину в среду вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя службы безопасности королевства.

По его словам, «передача произошла в рамках прилагаемых усилий для возвращения всех саудовских подданных, отбывающих наказание за пределами королевства». Ад-Дарби передан под надзор центра бывшего главы МВД принца Мухаммеда бен Наифа.

Уточняется, что Ад-Дарби стал первым узником Гуантанамо, переданным США другому государству при президенте Дональде Трампе. О передаче заключенного стало известно во вторник. В пресс-службе Пентагона отметили, что он четыре года назад признал свою вину (не сообщается, в чем) и был приговорен к 13 годам заключения.

Напомним, спецтюрьма Гуантанамо появилась в 2002 году на территории американской базы ВМФ на Кубе. В ней содержались особо опасные, по мнению Вашингтона, преступники. Правозащитники регулярно говорят о нарушениях, которые происходят в спецтюрьме.

В феврале Американский союз защиты гражданских свобод, являющийся одной из наиболее известных правозащитных организаций в Соединенных Штатах, подсчитал, что содержание 41 узника в спецтюрьме обходится налогоплательщикам в 445 млн долларов в год.

В январе 2018 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление его предшественника Барака Обамы о закрытии Гуантанамо.