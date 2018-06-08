США приняли меры против роста цены на нефть

Власти США попросили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти за день до сделанного американским президентом Дональдом Трампом объявления о выходе из ядерной сделки с Ираном, передает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, представитель администрации США позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и попросил его увеличить добычу нефти в случае, если цена станет расти после возобновления американских санкций против Ирана, передает ТАСС.

Один из источников Reuters уточнил, что разговор состоялся 7 мая – за день до того, как Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном.

Источник в Саудовской Аравии не подтвердил факт разговора между наследным принцем и представителем администрации Трампа, однако сообщил, что Вашингтон заранее поставил в известность Эр-Рияд о намерении Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. «Мы всегда проводим разговоры с США по поводу стабильности нефтяного рынка», – отметил он.

В статье говорится, что до переговоров с США Саудовская Аравия заявляла о преждевременности наращивания добычи нефти. Позиция Эр-Рияда заключалась в том, что, несмотря на повышение цен на нефть, которая в мае достигала отметки в 80 долларов за баррель, нефтяной рынок еще не восстановился после длительного падения цен.

Однако после сделанного Трампом объявления саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщил о готовности королевства восполнить нехватку нефти, когда против Ирана начнут действовать санкции.

В конце мая представители Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок в ближайшем будущем, чтобы компенсировать влияние санкций США на Иран.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.