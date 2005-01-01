Газпром оказался в недоумении в связи с переговорами о транзите газа через Украину

Газпром пока не понимает, с кем из украинских органов власти вести переговоры о тарифе на транзит газа после 2019 года, заявил заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

«Объемы транзита газа через Украину будут определяться совершенно из других соображений. Как говорил наш президент, должны быть экономические условия. Это не только уровень тарифа, но и гарантии соблюдения этого тарифа», - сказал Медведев.

При этом он отметил, что пока непонятно, «с кем вести переговоры – с регулятором или с кем?», передает ТАСС.

Он также добавил, что Газпром пока не обладает информацией о трехсторонних переговорах по газу с Еврокомиссией и Украиной, передает ТАСС.

«Планировалось проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне с участием Еврокомиссии, российской и украинской стороны. Пока (мы) не получали никаких уведомлений, – сказал Медведев.

В конце мая президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины - при определенных условиях.

Напомним, 20 мая Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.