Сенатор заявил о возможности производить Ан-124 без участия Украины

Производить самолеты Ан-124 Россия может без участия Украины, производство может быть налажено на Ульяновском авиазаводе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого. В советское время именно там осуществлялся весь цикл создания сверхтяжёлых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ. Ан-124 выпускались там», – цитирует Бондарева РИА «Новости».

Также сенатор сообщил, что при возобновлении серийного производства Ан-124 летательный аппарат будет называться по-другому.

«Прогресс шагнул далеко вперёд. Это будет абсолютно новый самолет и именно российского производства, разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели. Поступление таких машин на вооружение России будет отвечать и требованиям эффективности, и требованиям рентабельности, и требованиям безопасности», – подчеркнул Бондарев.

По его словам Украина эксплуатирует самолеты Ил-76, Су-25, Су-27 без согласия и контроля со стороны России, не имея «никакого права».

«И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолётов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить», – продолжил глава комитета Совета Федерации.

Бондарев также отметил, что Россия в 2017 году пыталась возобновить с Украиной контакты по техобслуживанию Ан-124 взамен на документацию для продления летной годности Ил-76, но «решение о такой взаимовыгодной сделке принято не было по понятным политическим причинам».

«Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие «Антонов» кругом в издержках, уже год как не выпускает самолеты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий – постараться навредить России», – резюмировал сенатор.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». В компании «Ил» заявили, что возобновление производства сложная, но решаемая задача. На украинском госпредприятии «Антонов» заявили, что не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией для возобновления производства и модернизации Ан-124.

Как заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, украинские двигатели «Русланов» можно успешно заменить российскими.

В СССР самолеты Ан-124 серийно производились на ульяновском предприятии «Авиастар» и на Киевском авиационном производственном объединении (КиАПО). Предприятия занимались полным циклом сборки «Русланов». Россия получала двигатели Д-18Т, которые устанавливались на этот самолет.

В 2006 году между Россией и Украиной подписывалось соглашение о возобновлении серийного производства Ан-124, но оно так и не вступило в силу. В 2014 году замглавы Минпромторга России Юрий Слюсарь заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации самолета в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня, как и другие совместные российско-украинские проекты в авиастроении.