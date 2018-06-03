В «Ил» допустили возобновление производства «Русланов»

Возобновление производства тяжелых транспортников Ан-124 «Руслан» трудная, но решаемая задача, заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

«Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», – передает его слова РИА «Новости».

Рогозин отметил, что самолеты этого класса «крайне востребованы во всем мире». Он напомнил, что две трети «Русланов», разработанных на украинском «Антонове», произведены в Ульяновске, но сейчас первоочередной задачей является «поддержание их исправности».

3 июня командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия и Украина провели закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 («Руслан»).