Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

«Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый», – сказал генерал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Бенедиктов отметил, что окончательное решение пока не принято.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия и Украина провели закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 («Руслан»).

В сентябре 2016 года украинский госконцерн «Антонов» заявил, что намерен добиваться запрета полетов за пределами России самолетов Ан-124-100 «Руслан». Газета ВЗГЛЯД писала, что шантаж по поводу Ан-124 способен ударить по самой Украине.