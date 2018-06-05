«Антонов» прокомментировал планы России восстановить производство «Русланов»

Украинское госпредприятие «Антонов» не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией для возобновления производства и модернизации самолетов Ан-124-100 «Руслан», заявили в пресс-службе предприятия.

«Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 «Руслан» с российской стороной специалистами ГП «Антонов» не обсуждается», – приводит «Обозреватель» сообщение пресс-службы «Антонова».

В пресс-службе в то же время напомнили, что в Ульяновске в России построили производственный комплекс «Авиастар» специально для выпуска «Русланов», в итоге там было выпущено 36 самолетов.

«Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета – ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции», – заявили в пресс-службе.

В связи с этим, отметили в «Антонове», производство самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия украинской компании невозможно.

3 июня командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

В компании «Ил» заявили, что возобновление производства сложная, но решаемая задача.