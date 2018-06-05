При ударе коалиции во главе с США в Сирии погибли 10 человек

Жертвами бомбардировки возглавляемой США международной коалиции в сирийской провинции Хасеке стали по меньшей мере 10 мирных жителей, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

По сведениям его источника, удару подвергся населенный пункт Джазаа на юге провинции. Среди погибших были женщины и дети, передает ТАСС.

2 июня коалиция во главе с США также нанесла авиаудар по мирным жителям в Сирии. В результате «погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке».