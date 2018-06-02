Появились данные о новом ударе коалиции во главе с США по Сирии

Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по мирным жителям в Сирии, сообщают местные СМИ.

В результате авиаудара «погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке», передает РИА «Новости» со ссылкой на национальное агентство SANA.

Напомним, после объявления о якобы использовании 4 апреля химоружия в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

В мае президент Сирии Башар Асад заявил, что не исключает новых ударов США по САР.