Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
Президент США начал первое зарубежное турне с визита в Эр-Рияд
Дональд Трамп начал свое первое зарубежное турне на посту президента США с визита в Эр-Рияд, где обсудит инвестиционное и оборонное сотрудничество с Саудовской Аравией.
Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента, передает ТАСС. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. Согласно расписанию, Трамп встретится с руководством Саудовской Аравии и примет участие в совместном инвестиционном форуме.
В ходе турне, которое продлится с 13 по 16 мая, президент США также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Помимо краткой поездки в Рим на похороны Папы Франциска в апреле, этот визит стал для Трампа первым полноценным зарубежным турне с начала президентства 20 января.
В составе американской делегации находятся госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Главной темой поездки станет развитие инвестиционного сотрудничества с арабскими монархиями, а также обсуждение вопросов обороны и безопасности, включая урегулирование ситуации в секторе Газа, Йемене и на Украине.
Ранее телеканал Sky News назвал три ключевых вызова для Дональда Трампа во время его турне на Ближний Восток.
При этом Дональд Трамп допустил личное участие в возможных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.