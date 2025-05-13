Президент США начал первое зарубежное турне с визита в Эр-Рияд

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента, передает ТАСС. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. Согласно расписанию, Трамп встретится с руководством Саудовской Аравии и примет участие в совместном инвестиционном форуме.

В ходе турне, которое продлится с 13 по 16 мая, президент США также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Помимо краткой поездки в Рим на похороны Папы Франциска в апреле, этот визит стал для Трампа первым полноценным зарубежным турне с начала президентства 20 января.

В составе американской делегации находятся госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Главной темой поездки станет развитие инвестиционного сотрудничества с арабскими монархиями, а также обсуждение вопросов обороны и безопасности, включая урегулирование ситуации в секторе Газа, Йемене и на Украине.

Ранее телеканал Sky News назвал три ключевых вызова для Дональда Трампа во время его турне на Ближний Восток.

При этом Дональд Трамп допустил личное участие в возможных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.