Подсчитано, сколько раз австрийский журналист перебил Путина

Австрийский журналист Армин Вольф 11 раз перебил президента России Владимира Путина за полтора часа интервью, побив «достижение» американской коллеги Мегин Келли.

Российский журналист Дмитрий Смирнов опубликовал видеоролик интервью российского лидера с австрийским журналистом, в котором последний постоянно перебивает Путина.

«Дайте мне сказать, в конце концов», – сказал ему Путин и перешел на немецкий язык.

«Дайте мне сказать, в конце концов»: Австрийский журналист Армин Вольф 11 раз перебил Путина за полтора часа интервью, побив достижение Мегин Келли pic.twitter.com/g94NrZJlSz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2018 г.

Смирнов заметил, что за полтора часа интервью журналист Армин Вольф 11 раз перебил Путина, побив «достижение» Мегин Келли, которая брала у него интервью в июне 2017 года. Беседа с американской журналисткой запомнилась зрителям тем, что она задавала провокационные вопросы и несколько раз пыталась перебить Путина.

Ранее на сайте Кремля появилось интервью Путина для австралийской телерадиокомпании ORF. В ходе разговора собеседники обсудили российско-австрийские отношения, ситуацию в Евросоюзе, диалог с американским президентом Дональдом Трампом и даже обнаженный торс президента.

Напомним, 5 июня Путин вылетает с официальным визитом в Австрию.