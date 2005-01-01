Австрийский ведущий спросил Путина о фотографиях с голым торсом

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал фотографии, на которых он запечатлен с голым торсом.

Ведущий австрийской телерадиокомпании ORF Армин Вольф отметил, что Кремль публикует снимки, на которых Путин предстает «в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно», сообщается на сайте Кремля.

«Вы сказали «в полуголом». Слава богу, что не «в голом», – заметил Путин, пояснив, что во время отдыха не считает нужным «прятаться за кустами».

«Ничего в этом плохого не вижу», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что видеоотчет об отпуске Путина в Туве вызвал едва ли не истерику в западных СМИ – Запад вновь обратил внимание на голый торс Путина.