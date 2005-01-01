Украинский теннисист Стаховский пожалел о словах про русский язык

Украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее заявивший, что ему хочется задушить человека, когда он слышит от него русскую речь, назвал свои слова шуткой за гранью дозволенного.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», – написал Стаховский в Twitter на русском языке.

Тем временем заслуженный тренер России Борис Собкин заявил, что Стаховский делает много глупостей, и «язык у него без костей».

«Честно, я не слышал последних высказываний Стаховского, но могу сказать, что Сергей много глупостей делает. Может ляпнуть что-то, совсем не подумав. Про таких людей говорят: «язык без костей». Сейчас, видимо, очередную глупость сотворил, не первую в своей жизни и, к сожалению, не последнюю», – сказал Собкин, у которого ранее тренировался Стаховский.

Напомним, ранее Стаховский в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что, когда он слышит русскую речь, ему хочется задушить говорящего.