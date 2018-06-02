Британские парламентарии потребовали исключить Россию из Интерпола

Члены британского парламента призвали исключить Россию из Интерпола или ограничить для Москвы «злоупотребление» базой данных этой организации.

Парламентарии заявляют, что Россия через Интерпол якобы пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, пишет The Daily Telegraph.

На прошлой неделе бывший американский посол в Москве Майкл Макфол также призвал исключить Россию из числа стран – членов Интерпола. Так он отреагировал на опубликованное в среду сооснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя международную полицейскую службу.

30 мая Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида. Браудер заявил, что находится в Испании для дачи показаний прокурору по делу «русской мафии».

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.