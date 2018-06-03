В Роскосмосе начался аудит

В госкорпорации Роскосмос начался аудит, результаты которого будут представлены через месяц, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы корпорации Николай Севастьянов.

«Нужно в целом говорить о Роскосмосе, идет аудит небольшой. Через месяц дадим ответы на эти вопросы», – сказал Севастьянов в ответ на вопрос о ближайших планах в новой должности, передает ТАСС.

Ранее в воскресенье на землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и японский астронавт Норишиге Канаи, – экипаж миссии МКС-54/55.

О назначении гендиректора «Газпром – космические системы» Николая Севастьянова первым заместителем корпорации Роскосмос стало известно 25 мая. Ранее президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».