Стало известно об изменениях в руководстве «Роскосмоса» после назначения Рогозина

В «Роскосмосе» планируется «точечная настройка» персонала после назначения на должность главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Так, Рогозин намерен выстроить работу в «Роскосмосе» по принципу оперативного штаба, постоянно взаимодействующего с предприятиями, а также добиться вхождения частных инвестиций в их капитал, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что ряд менеджеров госкорпорации уже написали заявления об увольнении; прежде всего, речь идет о людях, пришедших в отрасль в период 2013–2018 годов. Также кандидатом на увольнение якобы является первый замгендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов, который был назначен правительством ответственным за подготовку и запуск первого ангольского спутника AngoSat-1; аппарат был потерян вскоре после вывода на орбиту.

Источник в аппарате правительства сообщил, что Рогозин намерен сформировать руководство «Роскосмоса» из работников науки и промышленности. Так, своим первым заместителем он может назначить главу корпорации «Энергия» в 2005–2007 годах, а ныне гендиректора «Газпром – космические системы» Николая Севастьянова.

Отмечается, что Севастьянов и Рогозин хорошо сошлись в последние полгода в вопросах развития пилотируемой космонавтики и ракетостроения.

Приборостроение в ранге исполнительного директора доверят экс-главе компании «Российские космические системы» Юрию Урличичу. Известно, что в 2012 году он покинул фирму на фоне обвинений правоохранительных органов в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд рублей, выделенных на программу ГЛОНАСС.

Ему не были предъявлены обвинения; позже он стал главой «Ситроникса» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова), а затем перешел на работу в аналитический центр при правительстве.

Исполнительным директором «Роскосмоса» по боевой ракетной тематике может стать генерал Олег Фролов: в 2012–2013 годах он был первым заместителем главы Федерального космического агентства, а после возглавил совет по космосу при Рогозине.

Исполнительным директором по административным вопросам станет первый заместитель главы коллегии ВПК Иван Харченко.

Кандидатов должен будет утвердить набсовет «Роскосмоса», однако известно, что Рогозин уже назначил руководителем своего аппарата Александра Беседу, с которым они вместе работали в Белом доме.

По данным источников, официальное представление нового главы госкорпорации произойдет в понедельник.

Наибольшие шансы сохранить посты в руководстве госкорпорации имеют Михаил Хайлов (курирует автоматические космические комплексы) и Сергей Савельев (занимается международным сотрудничеством).

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос», отметив, что считает важным укрепить команду госкорпорации специалистами из отрасли, которые уже хорошо зарекомендовали себя и глубоко погружены в тему.