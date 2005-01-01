Космонавт и два астронавта вернулись на Землю

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа МКС, в том числе с россиянином Антоном Шкаплеровым, приземлилась в казахстанской степи недалеко от города Жезказган.

На землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и японский астронавт Норишиге Канаи, передает РИА «Новости».

Экипаж миссии МКС-54/55 отбыл с Международной космической станции в воскресенье утром.