«Союз МС-07» с тремя космонавтами начал спуск с орбиты

Космический корабль «Союз МС-07», на котором находятся три члена экипажа МКС, включил двигатель для торможения и схода с околоземной орбиты, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

«Есть включение двигателя», – передает ТАСС сообщение ЦУП.

На борту «Союза» находятся члены экипажа миссии МКС-54/55 – космонавт Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и японский астронавт Норисигэ Канаи.

Корабль должен приземлиться в степях Казахстана в 15.41 мск недалеко от города Жезказган.

Космонавты перешли в корабль «Союз МС-07» с МКС для возвращения на Землю утром в воскресенье.