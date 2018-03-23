Экипаж миссии МКС перешел в корабль «Союз МС-07» для возвращения на Землю

В корабль «Союз МС-07» перешел экипаж миссии МКС-54/55 из трех человек, они попрощались с оставшимися на Международной космической станции космонавтами и закрыли люки.

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи. Они провели на станции 168 дней, передает РИА «Новости».

На станции остается экипаж МКС-55/56 – россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

«Союз МС-07» должен будет отстыковаться от станции в 12.16 мск, в 14.48 мск двигатели включатся на торможение, в 15.17 корабль войдет в атмосферу Земли. В 15.26 будет дана команда на открытие основного парашюта, в 15.41 капсула должна приземлиться в казахстанской степи.

Артемьев, Фойстел и Арнольд прибыли на МКС 23 марта 2018 года.