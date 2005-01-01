В Британии захотели заморозить активы связанных с Кремлем россиян

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян, которые связаны с руководством России, их активы в Соединенном Королевстве могут быть заморожены, сообщают СМИ.

Sunday Times, сообщившее об этом, ссылается на руководителя подразделения вышеупомянутого агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда следователей которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 «Ордеров на богатство неустановленного происхождения», передает ТАСС.

Тун отмечает, что усилия его и его коллег «сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством». Одновременно он заявляет, что следователи не определяют своих «целей по признаку гражданства».

Посвященный в расследование источник в правительстве страны утверждает, что значительная часть лиц, попавших в поле зрения ведомства, – это россияне, или связанные с Россией люди. Речь идет, утверждает источник, о «российских олигархах и мультимиллионерах».

27 мая сообщалось, что НАТО призвало власти западных стран тщательно изучать поступающие к ним из России финансовые средства и «вводить ограничения» на зарубежные активы богатых россиян.

В конце марта сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».