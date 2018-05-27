В ПА НАТО призвали вводить ограничения против активов богатых россиян

Спецдокладчик парламентской ассамблеи НАТО от Британии Томас Джоплинг призвал власти западных стран тщательно изучать поступающие к ним из России финансовые средства и «вводить ограничения» на зарубежные активы богатых россиян; предложение прозвучало на проходящей в Варшаве весенней сессии ПА Североатлантического альянса.

Джоплинг заявил, что «российские деньги, которые поступают в наши страны», следует «лучше изучить», передает РИА «Новости».

На заседании также звучал призыв к правительствам западных стран «вводить ограничения на зарубежные активы» состоятельных российских граждан, которых Запад сочтет близкими к властям страны.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».

Позже международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании», в котором призвал правительство Соединенного Королевства ввести санкции против госдолга России и ужесточить экономические рестрикции против лиц, якобы связанных с российскими властями.