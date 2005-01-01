Разведка Украины заметила массовую переброску российских боевых кораблей

Украинские разведчики заметили «переброску» 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море, заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодняшний день, по нашим данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров, применяет Россия в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера», – приводит его слова УНИАН.

По его словам, в Азовское море из Каспийского даже перебрасывались два малых ракетных корабля в качестве «демонстрации усиления».

«Второе – взяты под контроль сегодня полностью все морские пути гражданского судоходства, которые следуют в наши порты: в Бердянск и Мариуполь – через Керченский пролив. Кроме того, они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море, и всю прибрежную зону в Азовском море», – заявил он.

Отметим, что в составе ЧФ России всего 51 корабль, включая тральщики и девять ракетных катеров.

В середине июня уже появлялись сообщения о приведении Черноморского флота России в боевую готовность, однако Минобороны эти данные опровергло.