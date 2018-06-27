Франция потребовала выдать Винника

Власти Франции потребовали выдать россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США.

Винник объявлен в розыск во Франции. Также страна требует выдачи его из Греции, сообщил адвокат россиянина, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале июня правоохранительные органы России объявили Александра Винника в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 млн рублей.

В мае стало известно, что Винника намереваются убить в греческой тюрьме.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.