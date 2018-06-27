Перепутавшие города аргентинцы получили билеты на ЧМ-2018 от Путина

Двое аргентинских болельщиков получили билеты на игру ЧМ-2018 от российского президента Владимира Путина, после того, как не смогли попасть на нужный матч, перепутав Великий Новгород с Нижним Новгородом.

Аргентинские болельщики, которые не смогли попасть на матч с участием своей команды из-за того, что перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород, посмотрели другую игру в «Лужниках». Билеты им передали по поручению Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «Лайф».

Он пояснил, что Путин узнал об истории аргентинцев из СМИ.

Как сообщалось ранее, перепутавшие города аргентинцы посмотрели игру сборной по телевизору в одном из местных баров.

Это не единственная история, когда иностранные болельщики путают российские города. Ранее китайские болельщики не смогли сесть на поезд в Волгограде, так как он отправлялся из Вологды. Болельщики сборной Швейцарии забронировали в России отель, но не смогли найти его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом. Позже эти два города перепутали болельщики сборной Испании.