Испанские болельщики вслед за швейцарцами перепутали два Ростова

Болельщики из Испании, которые приехали в Ростов-на-Дону на матчи чемпионата мира по футболу, вслед за фанатами из Швейцарии перепутали города и забронировали отель в Ростове Великом.

«21 июня в 13.34 по телефону «112» поступил звонок от водителя «Яндекс.Такси». Заявитель сообщил о том, что его пассажиры – четыре гражданина Испании – по ошибке забронировали отель в Ростове Великом. Водитель попросил помочь решить вопрос с размещением иностранных болельщиков», – передает ТАСС сообщение областной службы 112.

Там рассказали, что водитель сумел объясниться с испанцами при помощи онлайн-переводчика, а оператор службы 112 дал консультацию по размещению гостей чемпионата в близлежащих отелях, после чего туристы смогли выбрать подходящую гостиницу.

Напомним, 18 июня футбольные болельщики из Швейцарии, приехавшие на матч своей сборной в Ростов-на-Дону, ошибочно забронировали гостиницу в Ростове Великом.