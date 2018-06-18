Швейцарские болельщики забронировали гостиницу не в том Ростове

Футбольные болельщики из Швейцарии, приехавшие на матч своей сборной в Ростов-на-Дону, ошибочно забронировали гостиницу в Ростове Великом, сообщила пресс-служба областной службы 112.

Отмечается, что в субботу, 16 июня в службу 112 обратились туристы, приехавшие поддержать сборную Швейцарии по футболу, передает ТАСС.

«Болельщики находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик службы 112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом», – сообщили в пресс-службе.

После этого оператор указал болельщикам на ошибку и помог с размещением в Ростове-на-Дону.

Как заявил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов, в рамках подготовки к ЧМ-2018 сотрудники региональной службы 112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы принять вызовы на четырех языках.

«В особо сложных случаях звонки заявителей будут переадресованы профессиональным переводчикам – волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками», – подчеркнул Панов.

Напомним, накануне матч группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии завершился вничью.