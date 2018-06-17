Футболисты Бразилии и Швейцарии сыграли вничью на ЧМ в Ростове-на-Дону

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии завершился вничью.

Встреча в группе E прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.

Голы забили Филиппе Коутиньо (Бразилия) и Стивен Цубер (Швейцария), пишет «Советский спорт».

Коутиньо признан лучшим игроком матча, передает ТАСС.

Пока группу возглавляет Сербия, обыгравшая в Самаре Коста-Рику.