Сербия победила Коста-Рику в матче ЧМ по футболу в России

Сербская сборная одержала победу над командой Коста-Рики со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы E состоялась в воскресенье, 17 июня, в Самаре.

На 56-й минуте отличился защитник сборной Сербии Александр Коларов, передает ТАСС.

Сборные Коста-Рики и Сербии впервые встречались в рамках ЧМ.

Сборная Сербии вышла в лидеры группы E, заработав три очка.