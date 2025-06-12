Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.22 комментария
Путин потребовал завершить формирование спутниковой группировки в срок
Путин поручил своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что завершение создания орбитальной группировки спутников позволит усилить управление вооруженными силами и разведку в режиме реального времени.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки спутников, передает ТАСС.
В ходе совещания по вопросу государственной программы вооружения Путин отметил: «Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени».
Президент особо выделил значимость такого шага для укрепления обороноспособности страны. Путин подчеркнул, что полноценное развертывание и использование спутников важно для координации вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать сеть из более чем 100 спутников для координации беспилотных авиационных систем.