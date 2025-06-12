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    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    22 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    12 июня 2025, 21:39 • Новости дня

    Путин потребовал завершить формирование спутниковой группировки в срок

    Путин поручил своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что завершение создания орбитальной группировки спутников позволит усилить управление вооруженными силами и разведку в режиме реального времени.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки спутников, передает ТАСС.

    В ходе совещания по вопросу государственной программы вооружения Путин отметил: «Необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени».

    Президент особо выделил значимость такого шага для укрепления обороноспособности страны. Путин подчеркнул, что полноценное развертывание и использование спутников важно для координации вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать сеть из более чем 100 спутников для координации беспилотных авиационных систем.

    12 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

    Путин рассказал о предстоящей встрече с участником специальной военной операции, который исполнил его личный приказ, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы государства, полгода назад во время телефонного разговора он спросил у бойца, состоит ли тот в браке. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал военному жениться.

    Президент отметил, что сегодня встретится в Кремле с этим бойцом и его избранницей. Путин добавил: «Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием».

    Встреча проходит в рамках образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации на Украине под названием «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России во время встречи в Кремле.

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    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    12 июня 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

    Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

    Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

    «Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

    Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».

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    12 июня 2025, 12:43 • Новости дня
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства, заявил президент Владимир Путин. 12 июня отмечается государственный праздник – День России.

    «Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы», – цитирует Путина ТАСС.

    «От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», – сказал российский лидер.

    «Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», – добавил президент, выступая на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

    Напомним, Путина с Днем России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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    10 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о силах ОДКБ
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

    Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Как указывается в сопроводительных материалах, протокол, подписанный в Астане в ноябре, должен способствовать улучшению юридической основы для временного нахождения сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств ОДКБ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин 27-28 ноября совершил государственный визит в Казахстан, где обсудил развитие стратегического партнерства и принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.


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    12 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко

    Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно

    Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
    @ победаипамять.рф

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение о посмертном присвоении звания Героя России командиру роты Алексею Ищенко, отличившемуся в боях за Днепр летом 2022 года.

    Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.

    С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

    Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.

    В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.

    Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».

    Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

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    10 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин назвал главные ценности россиян

    Путин назвал единство, справедливость и семью главными ценностями россиян

    Путин назвал главные ценности россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.

    «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что определяющими для российского общества являются единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России с Путиным по духовно-нравственным ценностям.

    Ранее Путин заявил, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

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    11 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    Путин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заранее рассчитать требования и начать подготовку инфраструктуры для развертывания новых систем вооружений.

    Он подчеркнул, что речь идет о создании и модернизации баз, арсеналов и аэродромов, чтобы новые вооружения не размещались «в чистом поле», передает РИА «Новости».

    «Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся», – отметил глава государства в ходе совещания по вопросам государственной программы вооружений.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений и сообщил о рекордной доле современных вооружений в стратегических ядерных силах России.

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    10 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились

    Политолог Асафов: В борьбе ценностей мы не отгораживаемся, а продвигаем свою картину мира

    Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противостояние великих держав ведется не только в военной, но и культурной сфере. Запад пытается навязать собственные ценности всему миру – так он подтачивает суверенитет других государств. В ответ Россия должна продвигать собственную картину мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник прошло заседание Совета безопасности РФ, посвященное традиционно-нравственным ценностям.

    «Традиционные ценности, как и историческая память, важный компонент для нашей цивилизации. Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», – считает политолог Александр Асафов.

    «Осознание россиян в качестве большого «Мы», принятие гражданами того факта, что они являются наследниками тысячелетней цивилизации, поможет отстоять наш привычный образ жизни. Это и есть основа традиционных ценностей. Президент прекрасно осознает важность работы на этом направлении», – добавляет эксперт.

    «Борьба за защиту ценностей сегодня как никогда актуальна. Противник пытается повлиять на нашу культуру, моду, кинофильмы, образование. Влияние Запада в этих сферах глобально, и оно «подтачивает» устои многих обществ мира. Но у нас нет права на ошибку. Важно отстоять то, что близко нам, россиянам», – говорит Асафов.

    По его словам, речь идет об осмысленных и обдуманных действиях: это поддержка искусства, уроки патриотического воспитания. «Правительство давно организовывает соответствующие мероприятия, но заседание Совбеза предаст новый импульс этой работе», – считает собеседник.

    «Важно и то, что мы не пытаемся от кого-то отгородиться, а действуем с помощью продвижения собственной картины мира. И в этой борьбе Россия не одинока. Страны БРИКС также отстаивают традиционные ценности, которые во многом схожи с нашими. Мы будем идти рука об руку с этими странами, развивать с ними сотрудничество в культурном плане», – заключил Асафов.

    Во вторник прошло заседание Совета безопасности, посвященное традиционно-нравственным ценностям. В ходе заседания президент Владимир Путин отметил, что речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. «Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства назвал основные ценности россиян: единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям. Он также отметил, что сегодня во всем мире активно продавливаются «неолиберальные, а по своей сути тоталитарные» модели мировоззрения.

    Путин отметил, что если народ лишается своих ценностей, убеждений, его становится проще подчинить. Поэтому России необходимо противодействовать попыткам навязывания чуждых установок. Особенно данная проблема актуальна для молодежи.

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    11 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений.

    Глава государства напомнил, что подобный уровень оснащенности считается рекордным среди всех стран, обладающих ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».

    «Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира», – сказал президент.

    Напомним, Путин в среду проводит совещание по программе вооружений. Ранее он поставил задачу сформировать долгосрочную программу по всему комплексу систем вооружений.

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    12 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.

    Глава государства предложил почтить военных этим традиционным воинским кличем, отметив, что хочется, чтобы его услышали на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]».

    Все присутствующие, включая самого президента, встали и прокричали трижды: «Ура! Ура! Ура!».

    Напомним, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

    Глава государства рассказал, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

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    12 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Лидеры ряда стран направили Путину поздравления по случаю Дня России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид по случаю Дня России направили поздравительные послания президенту России Владимиру Путину.

    «Россияне сегодня, как и во все времена, сплотились в стремлении сделать Отчизну еще более сильной, независимой и процветающей», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    Он отметил важнейшее значение развития отношений союзничества и стратегического партнерства, основанных на духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов России и Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что на международной арене Россия стоит на страже национальных интересов, выступает лидером движения за установление нового мирового порядка, передает РИА «Новости».

    Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам России – мира и благополучия.

    Токаев отметил «высокий уровень отношений дружбы и добрососедства» России и Казахстана. Он пожелал Путину «дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны».

    Бердымухамедов заявил, что его страна «придает большое значение развитию стратегических отношений» с Россией. Он выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнерство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. Бердымухамедов пожелал Путину здоровья, счастья и успехов, а народу России – благополучия и процветания.

    Ким Чен Ын, обращаясь к Путину, заявил: «Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией». Он назвал Путина «самым близким товарищем», а народ России и российское правительство братскими. Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «от всей души радуются успехам братского государства».

    По словам Ким Чен Ына, отношения двух стран еще более укрепились благодаря «боевому товариществу, скрепленному кровью в справедливом сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности России».

    «Выражаю твердую уверенность в том, дело правительства и народа Вашей страны по защите суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства, а также строительство сильной России непременно завершится победой», – заявил Ким Чен Ын.

    Додик заявил, что День России служит поводом для того, чтобы еще раз вспомнить путь, который прошла страна. Он также подчеркнул, что надеется на укрепление сотрудничества. «Выражая дружбу и уважение братскому народу Российской Федерации, с надеждой на еще более широкое сотрудничество во всех сферах передаю вам выражения моего глубокого уважения и признательности», – заявил он.

    Султан Омана «пожелал президенту Путину счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу России – дальнейшего развития и процветания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России состоится церемония награждения лауреатов государственных премий за 2024 год и обладателей золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручит президент России Владимир Путин.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в День России Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев».

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    11 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин заявил о принятых своевременно мерах по развитию ОПК России

    Путин заявил о своевременных шагах для развития оборонно-промышленного комплекса

    Путин заявил о принятых своевременно мерах по развитию ОПК России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Решения по развитию ОПК России были приняты еще около десяти лет назад, благодаря чему сейчас обеспечено необходимое производство вооружений и техники, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений отметил. что Россия ранее приняла шаги, чтобы сейчас находиться на необходимом уровне развития ОПК, сообщается на сайте Кремля.

    «Лет 10 назад … 8, 9, 10-е годы, были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Средства специально выделены именно на эти цели – на развитие оборонно-промышленного комплекса прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужные нам объемы вооружений и техники», – заявил Путин.

    Путин отметил, что благодаря этим шагам, Россия в настоящее время находится на необходимом уровне развития ОПК.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать долгосрочную программу по системам вооружений.

    Путин также отметил, что меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач спецоперации на Украине реализуются в кратчайшие сроки.

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    12 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России

    Путин заявил о необходимости быстрого создания войск беспилотных систем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях стремительного роста эффективности применения дронов президент Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть отдельный род войск беспилотных систем.

    Максимально быстрое и качественное развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должно быть обеспечено в России, передает ТАСС. Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Глава государства отметил, что беспилотники активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также для задач минирования и разминирования. Путин подчеркнул, что эффективность применения БПЛА в бою постоянно растет.

    «Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», – заявил президент.

    Он также обратил внимание на то, что операторы беспилотников сейчас выводят из строя до 50% техники и объектов противника. По словам Путина, дроны способны поражать бронетехнику, опорные пункты связи, транспорт и живую силу противника.

    Ранее Путин отметил, что отсутствие нормативной базы тормозит развитие беспилотной авиации.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    10 июня 2025, 09:37 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

    Песков: Путин примет участие в пленарной сессии и дискуссии ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 20 июня, передает ТАСС.

    По его словам, глава государства по традиции примет участие не только в заседании, но и в панельной дискуссии форума.

    Песков также отметил, что решение о модераторе дискуссии пока не принято.

    Форум в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня, а пленарное заседание запланировано на 20 июня.

    Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации от более 92 государств и территорий.

    Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.

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