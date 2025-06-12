Путин потребовал завершить формирование спутниковой группировки в срок

Эксперт: Нельзя позволить, чтобы традиционные ценности источились

Политолог Асафов: В борьбе ценностей мы не отгораживаемся, а продвигаем свою картину мира

Tекст: Олег Исайченко

«Традиционные ценности, как и историческая память, важный компонент для нашей цивилизации. Нельзя позволить, чтобы они источились. Для этого и необходимо наращивать вес в культурной войне. Давно известно, что Запад сделал ставку на применение мягкой силы, с помощью которой он разрушает обычаи и основы быта других народов», – считает политолог Александр Асафов.

«Осознание россиян в качестве большого «Мы», принятие гражданами того факта, что они являются наследниками тысячелетней цивилизации, поможет отстоять наш привычный образ жизни. Это и есть основа традиционных ценностей. Президент прекрасно осознает важность работы на этом направлении», – добавляет эксперт.

«Борьба за защиту ценностей сегодня как никогда актуальна. Противник пытается повлиять на нашу культуру, моду, кинофильмы, образование. Влияние Запада в этих сферах глобально, и оно «подтачивает» устои многих обществ мира. Но у нас нет права на ошибку. Важно отстоять то, что близко нам, россиянам», – говорит Асафов.

По его словам, речь идет об осмысленных и обдуманных действиях: это поддержка искусства, уроки патриотического воспитания. «Правительство давно организовывает соответствующие мероприятия, но заседание Совбеза предаст новый импульс этой работе», – считает собеседник.

«Важно и то, что мы не пытаемся от кого-то отгородиться, а действуем с помощью продвижения собственной картины мира. И в этой борьбе Россия не одинока. Страны БРИКС также отстаивают традиционные ценности, которые во многом схожи с нашими. Мы будем идти рука об руку с этими странами, развивать с ними сотрудничество в культурном плане», – заключил Асафов.

Во вторник прошло заседание Совета безопасности, посвященное традиционно-нравственным ценностям. В ходе заседания президент Владимир Путин отметил, что речь идет о нравственных ориентирах, которые закладывались нашими предками в течение столетий. «Они лежат в основе нашей цивилизации и идентичности», – подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства назвал основные ценности россиян: единство народов, приверженность правде и справедливости, милосердие, гуманизм, а также крепкая семья и любовь к детям. Он также отметил, что сегодня во всем мире активно продавливаются «неолиберальные, а по своей сути тоталитарные» модели мировоззрения.

Путин отметил, что если народ лишается своих ценностей, убеждений, его становится проще подчинить. Поэтому России необходимо противодействовать попыткам навязывания чуждых установок. Особенно данная проблема актуальна для молодежи.