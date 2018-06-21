Китайские фанаты перепутали Вологду и Волгоград

Китайские болельщики, приехавшие на ЧМ-2018, не смогли сесть на поезд в Волгограде, потому что тот отправлялся из Вологды, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

«В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании. Было начало первого ночи, в 1.37 у него было отправление. Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, он должен был ехать из Вологды, а находился в Волгограде», – передает РИА «Новости» слова Дитриха.

Он рассказал, что китайскому болельщику указали на ошибку, оперативно решили проблему и посадили на другой поезд, отправлявшийся через 2,5 часа.



«Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около 1 тыс. км друг от друга», – сказал министр.



Напомним, в понедельник футбольные болельщики из Швейцарии, приехавшие на матч своей сборной в Ростов-на-Дону, ошибочно забронировали гостиницу в Ростове Великом.