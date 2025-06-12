В Абхазии прошел торжественный прием по случаю Дня России

Президент Абхазии и политики посетили прием в российском посольстве в Сухуме

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественное мероприятие состоялось 12 июня в Сухуме, сообщает Sputnik Абхазия. Гостями приема стали президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, а также представители министерств, ведомств, общественные, культурные и политические деятели.

Российский посол Михаил Шургалин заявил: «Наши страны – союзники и стратегические партнеры. Ваше присутствие на нашем официальном приеме – это самое наглядное тому подтверждение. Редкое российское посольство за рубежом может с удовольствием отметить, что прием посетили президент, премьер-министр, спикер парламента и другие официальные лица».

Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что сотрудничество с Россией является приоритетом для руководства и народа республики, добавив, что власти намерены развивать эти отношения.

В рамках празднования Дня России в Абхазии прошли и другие мероприятия: праздничный концерт 11 июня в государственном драматическом театре и выставки, посвященные российской и советской истории, в Сухуме.