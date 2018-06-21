Отправившиеся на матч ЧМ аргентинцы приехали не в тот Новгород

Двое аргентинских болельщиков перепутали Великий Новгород с Нижним Новгородом,и не попали на матч Аргентина – Хорватия.

Хосе и Лусия пролетели 13 тыс. километров, чтобы попасть на матч любимой команды, однако поняли, что приехали не туда, лишь оказавшись в Великом Новгороде. Болельщики зашли в местное кафе и сказали, что потерялись, сообщает vmnews.

Бармены объяснили, что в России два Новгорода, и помогли аргентинцам снять жилье. Болельщики в итоге решили посмотреть футбол по телевизору в одном из местных баров, они не отчаялись, и планируют весело провести время в Великом Новгороде.

Иностранные болельщики путают российские города уже не в первый раз во время ЧМ-2018. Ранее китайские болельщики, приехавшие на чемпионат, не смогли сесть на поезд в Волгограде, потому что тот отправлялся из Вологды. До этого болельщики сборной Швейцарии забронировали в России отель, но не смогли найти его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом.