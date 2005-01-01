Кадыров ответил Египту, заподозрившему Чечню в провале сборной

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на обвинения властей Египта в том, что их сборная неудачно выступила в ЧМ-2018 из-за базирования в республике, заявил, что команда осталась довольна тренировочной базой в Грозном.

«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохаммед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича (...). Это все сплетни наших врагов», – передает ТАСС слова Кадырова.

Напомним, ранее в среду в парламенте Египта заявили, что размещение на базе в Чечне было ошибкой. Депутаты выразили недовольство тем, что в расположении команды постоянно находились актеры и бизнесмены.

Отдельно в парламенте отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не надо было отвлекать форварда сборной Египта Мохамеда Салаха, удостаивая его звания почетного гражданина республики.