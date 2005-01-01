Египет обвинил в провале своей сборной на ЧМ-2018 Чечню

Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта считает, что провал сборной на ЧМ-2018 связан с размещением в Чечне, передают местные СМИ.

Как пишет «Аль-Арабия», в Египте создали спецкомиссию, расследующую обстоятельства крайне неудачного выступления команды в России, передает «Р-Спорт».

В парламенте страны заявили, что размещение на базе в Чечне было ошибкой. В частности, депутаты выразили недовольство, что в расположении команды постоянно находились актеры и бизнесмены. Отдельно в парламенте отметили, что главе Чечни Рамзану Кадырову не надо было отвлекать форварда сборной Египта Мохамеда Салаха, удостаивая его звания почетного гражданина республики

«Ассоциации следовало проявить деликатность и не вмешивать в это Салаха», – приводит издание слова депутатов.

Напомним, 23 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подписал указ о присвоении футболисту клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.